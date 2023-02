Premier League : Chelsea n’y arrive toujours pas face à West Ham

Chelsea n’avait plus le droit à l’erreur. Après des dernières sorties peu convaincantes malgré un mercato hivernal « galactique », les Blues étaient dans l’obligation de prendre les trois points face à West Ham (17e) ce samedi, en ouverture de la 23e journée de Premier League. Et quoi de mieux qu’un derby londonien pour montrer aux yeux de la Premier League que leur recrutement porte (enfin) ses fruits. Graham Potter avait d’ailleurs décidé d’aligner cinq recrues au London Stadium (Félix, Madueke, Mudryk, Fernandez et Badiashile).

Après une bonne entame, les coéquipiers de Thiago Silva pensaient avoir ouvert le score, mais Joao Félix était logiquement signalé hors-jeu (9e). Une rencontre qui débutait mal pour les Hammers, qui perdaient leur meneur de jeu, Lucas Paqueta, suite à une blessure à l’épaule (14e). Les Blues ne tardaient pas à capitaliser leur domination avec le premier but sur ses nouvelles couleurs de Félix - validé cette fois - après une somptueuse passe d’Enzo Fernandez (0-1, 16e). Ultra-dominateurs dans les 20 premières minutes, les visiteurs réalisaient le break grâce à Kai Havertz… mais celui-ci était une nouvelle fois sifflé hors-jeu (23e).

Totalement submergés, les protégés de David Moyes égalisaient pourtant contre le cours du jeu par un ancien de la maison, Emerson (1-1, 28e). Une égalisation qui allait redistribuer les cartes, dans une confrontation bien plus équilibrée. Toujours aussi percutants offensivement, les Blues butaient sur Lukasz Fabianski après un tir de Noni Madueke (35e). Si la première demi-heure se disputait sur un rythme intéressant, l’intensité retombait jusqu’à la mi-temps.

Chelsea sans idée en deuxième mi-temps

La seconde période redémarrait sur ce même tempo, un peu au ralenti. Regroupés dans leur moitié de terrain, les partenaires de Declan Rice subissaient complètement la rencontre avec une possession totalement en la faveur des pensionnaires de Stamford Bridge (71 %). Malgré le monopole du ballon, le club du sud-ouest de la capitale britannique n’arrivait plus à trouver la faille dans la muraille des Irons. Ces derniers retrouvaient même un second souffle dans le dernier quart d’heure. Mais Havertz se montrait une nouvelle fois le plus dangereux parmi les siens avec une tête plongeante hors du cadre (75e). Auteur d’une bonne entrée, Ben Chilwell apportait de la vitesse à son équipe sans pourtant faire la différence (78e). Les Hammers pensaient avoir fait le hold-up parfait dans le money-time mais le but de Tomas Soucek était annulé par la VAR (82e).

Une nouvelle contre-performance donc pour Chelsea qui enchaîne un troisième match nul consécutif en championnat et qui reste neuvième à 10 points de la quatrième place. West Ham de son côté ne perd pas, mais reste à la portée des équipes de la zone rouge (17e).

