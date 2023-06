Liverpool va dépasser tout le monde pour Victor Osimhen avec une offre XXL, Manchester United va vendre dix joueurs

Liverpool se positionne pour le buteur du moment

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, la Une de La Gazzetta Dello Sport nous partage deux grosses informations concernant le mercato italien. On commence avec ce qu’il y a un peu plus haut et qui concerne Romelu Lukaku. L’Inter Milan veut désormais acheter définitivement le buteur belge. Chelsea demande pas moins de 40 millions d’euros pour Lukaku, une somme acceptable pour les nerazzurri. Le club italien compte sur les possibles ventes d’Onana à Manchester United et de Brozovic à Al Nassr pour financer ce transfert. Puis un peu plus bas sur cette première page, on peut lire que Liverpool va signer un énorme chèque à Naples pour Victor Osimhen. Après la première tentative du Paris Saint-Germain de 100 millions qui a été refusée, Liverpool serait apte à débuter les enchères. Pour rappel, le président du Napoli estime que le Nigérian veut au moins 180 millions d’euros. Les Reds sont pour l’instant en pole pour la vedette de Serie A, le joueur lui-même aurait fait savoir au club que c’était sa direction favorite. Des premiers contacts ont été pris avec l’agent du joueur africain.

Une dizaine de vente pour une dizaine de recrue

Pour financer ces recrues de l’été comme Moisés Caicedo, qui devrait coûter plus de 70 millions d’euros, les Reds Devils veulent vendre une dizaine de joueurs. Le Daily Mirror nous partage cette liste établie par Erik ten Hag sur son site ce matin, avec déjà quelques destinations pour ces futurs ex-mancuniens. Déjà, on peut compter les défenseurs de longue date Axel Tuanzebe et Phil Jones, qui vont quitter Old Trafford à la fin de leurs contrats. Dean Henderson devrait rejoindre définitivement Nottingham Forrest cet été selon le Manchester Evening News. Brandon Williams, Anthony Elanga et Hannibal Mejbri ne seront pas retenus par le club et sont tous disponibles pour environ 10 millions d’euros. Alex Telles et Eric Bailly sont considérés comme les meilleures ventes possibles pour Ten Hag. Ce que souhaite United surtout, c’est vendre Harry Maguire, Donny van de Beek et finalement Anthony Martial d’après le Mirror. Cette opération pourrait rapporter plus de 115 millions d’euros à Man United, sans compter la réduction de la masse salariale.

À lire

Juventus : c’est le flou total autour d’Adrien Rabiot !

Deux stars de plus avec CR7

Les clubs de Premier League ont enfin trouvé un championnat où ils pouvaient vendre leurs joueurs avec une plus-value : la Saudi pro League. Selon le Daily Express, Mirror et Daily Star, 2 nouveaux joueurs d’envergure sont dans le viseur de l’Arabie Saoudite : l’ailier d’Everton Demarai Gray et l’attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang. En plus, hier en fin de journée, Kalidou Koulibaly s’est officiellement engagé avec Al Hilal. Le défenseur sénégalais n’aura joué qu’une seule saison à Chelsea.