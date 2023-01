Liverpool : Jürgen Klopp ne veut pas dépenser sans raison

La suite après cette publicité

À Liverpool, on ne dépense pas à tort et à travers. C’est en tout cas ce que laisse entendre Jürgen Klopp quand on l’interroge sur la suite du mercato de son équipe. Après avoir réalisé un superbe coup en recrutant Cody Gakpo pour 42 millions d’euros, l’une des révélations de la dernière Coupe du Monde, l’entraîneur allemand souhaite ralentir la cadence sur le marché des transferts. «Je ne veux décevoir personne, mais on a signé un joueur formidable avec Cody Gakpo et la chose qu’on lit juste après, c’est "Qui ensuite ?" Comme si on n’avait pas d’équipe» , a-t-il reproché ce lundi en conférence de presse, avant le déplacement de Liverpool sur le terrain de Brentford, à 18h30.

«On ne peut pas jouer comme au Monopoly. On n’a jamais pu… On ne peut pas juste dépenser,» a poursuivi Klopp concernant la stratégie de recrutement de Liverpool. «C’est une grosse partie de ma philosophie : travailler avec foi et croyance envers les joueurs qu’on a, ne pas systématiquement les questionner en disant qu’on a besoin d’un autre joueur à leur position.» Une philosophie qui a donné jusqu’à ce jour raison au stratège de 55 ans, lui qui a tout gagné avec les Reds depuis son arrivée en 2015.

