FA Cup : Liverpool domine Manchester City et file en finale

Après l'acte 1 le week-end dernier en Championnat (2-2), Manchester City et Liverpool se retrouvaient, cette fois-ci, lors des demi-finales de FA Cup. Entre temps, les deux formations anglaises avaient assuré leur place pour le dernier carré de C1 avec plus ou moins de difficulté. Si les hommes de Jurgen Klopp avaient fait souffler leur onze face à Benfica, la bande de Pep Guardiola avait laissé des plumes face à l'Atlético de Madrid, mercredi. Le technicien espagnol, privé de Walker et De Bruyne blessés, décidait de faire tourner et alignait donc Fernandinho, Grealish ou encore le second gardien Zackary Steffen, un choix qui aura son importance pour la suite. De son côté, le coach allemand faisait confiance à son trio offensif Salah-Mané-Dias sur le front de l'attaque. Et Liverpool écrasait les Citizens dans les premières minutes. Méconnaissables, les coéquipiers de Grealish concédaient l'ouverture du score fort logiquement. Ibrahima Konaté, encore lui, reprenait de la tête un corner et inscrivait son troisième but sur ses trois derniers matches (1-0, 9e).

Et les affaires de Manchester City n'allaient pas s'arranger après l'énorme boulette du gardien Zackary Steffen. Seul avec le ballon, le portier américain tardait à dégager et voyait Sadio Mané le tacler proprement et ainsi pousser le cuir au fond des filets (2-0, 17e). Un but gag, mais un but qui donnait encore plus de confiance à Liverpool qui enfonçait le clou en fin de première période après une merveille de mouvement collectif conclu par une sublime frappe de Sadio Mané, pour le doublé (3-0, 45e). Mais au retour des vestiaires, Manchester City se relançait immédiatement grâce à Jack Grealish. L'international anglais, bien servi par Gabriel Jesus, plaçait une belle frappe dans la lucarne (1-3, 46e). De quoi relancer le suspense. Mais sur un rythme moins élevé qu'en première période, les Citizens manquaient cependant de précision dans le dernier geste pour espérer revenir au score. Gabriel Jesus ratait un face-à-face décisif devant Alisson (70e) et les Reds finissaient par tranquillement gérer la fin de rencontre malgré la réduction du score dans les dernières secondes de Bernardo Silva (2-3, 90e+3). Les hommes de Jurgen Klopp filent donc en finale de la FA Cup. Ils affronteront le vainqueur de Chelsea-Crystal Palace de ce dimanche.