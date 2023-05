Pep Guardiola veut s’offrir deux révélations de Premier League, Xavi ouvre grand la porte à Joshua Kimmich

Guardiola séduit par deux joueurs de Brighton

Après avoir remporté le titre de Premier League ce week-end, Pep Guardiola se projette déjà sur la saison prochaine. Le coach espagnol fonce sur deux révélations du championnat anglais cette saison. Et c’est du côté de Brighton qu’il regarde. Comme l’indique le Daily Mirror, «Pep prévoit de prendre ses rivaux au dépourvu en s’emparant des deux joueurs de Brighton.» Il s’agit d’Alexis Mac Allister et de Julio Enciso, la sensation paraguayenne de 19 ans. Guardiola veut amener de la nouveauté dans son effectif et notamment en cas de départ de Bernardo Silva. La priorité est clairement le milieu argentin pour lequel, City est prêt à lâcher les 70 M€ réclamés par Brighton. C’est aussi ce que dit le Daily Star ce matin qui rapporte que «City se bat pour Mac Allister» ! Et oui, le champion du monde 2022 est aussi dans le viseur de Liverpool.

Xavi séduit par Kimmich

En Catalogne, le mercato du FC Barcelone fait les gros titres ! Comme évoqué ces derniers jours, le Barça a craqué sur Joshua Kimmich pour remplacer Sergio Busquets. Le Barça a érigé le milieu allemand en priorité de ce mercato estival et Xavi a été interrogé sur une possible arrivée en conférence de presse. Mundo Deportivo reprend la déclaration du coach catalan : «Kimmich, c’est spectaculaire», a-t-il expliqué face aux médias. «L’entraîneur a fait l’éloge du pivot allemand, qu’il considère comme un renfort possible» et il espère réellement que Kimmich sera Barcelonais la saison prochaine. Reste à convaincre le Bayern Munich de lâcher son joueur.

Le cauchemar continue pour la Juve

En Italie, c’est un nouveau séisme qui a secoué la Juventus hier soir. La cour d’appel de la Fédération italienne a infligé lundi une pénalité de dix points à la Juve pour fraudes comptables. Le club turinois sort du top 5 en Serie A et s’est lourdement incliné contre Empoli hier soir (4-1). Pour le Corriere dello Sport, «la Juve s’enfonce» ! Alors que Tuttosport n’en revient pas et placarde «quelle pénalité» ! «Pas d’Europe avec cette sanction de -10 points : l’équipe humiliée à Empoli.» La Gazzetta dello Sport estime de son côté que la Vieille Dame est en plein «cauchemar» ! «La Ligue des champions est encore loin, il y a beaucoup d’amertume mais le club évalue un possible recours.» Cette histoire est donc loin d’être terminée !