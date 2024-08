Dunkerque : la belle ascension d’Enzo Bardeli

La saison dernière, l’USL Dunkerque a réussi à se maintenir dans l’antichambre du football français. La formation emmenée par Luis Manuel Ferreira De Castro a pu se reposer sur plusieurs individualités tout au long de la saison. La première, et nous vous en parlions il y a quelque temps, se nomme Gessime Yassine. L’international U20 du Maroc a montré de très belles choses et a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs écuries. Mais ce n’est pas le seul. C’est aussi le cas du jeune milieu offensif de 23 ans a réalisé une belle saison avec 3 buts et 5 passes décisives en 38 matches de Ligue 2. De quoi lui permettre d’être pré-sélectionné par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France Espoirs.

Fin techniquement, doté d’une qualité de passe très intéressante, il figurait même parmi les joueurs ayant réalisé le plus de passes clés en Europe selon Wyscout. «La première fois que je le vois, je me dis : la vache ! Il bougeait partout, entre les lignes, en une touche de balle. Il prend l’information, mais il a un cerveau qui va très vite. Je le trouve exceptionnel», confiait d’ailleurs Demba Ba, président du club. Formé au LOSC et révélé notamment en Youth League il y a quelques années, Enzo Bardeli risque de rapidement faire parler de lui puisqu’il a été observé régulièrement ces derniers mois. Selon nos informations, il est suivi par Sunderland, Valladolid, Lecce, Metz, Alkmaar, Atlanta, un club allemand et un de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré.