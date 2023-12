PSG : quelle attaque face au Borussia Dortmund

Le match le plus important de la saison du PSG, jusqu’à présent, arrive et nul ne peut prétendre savoir quelle attaque alignera Luis Enrique mercredi soir contre le Borussia Dortmund. Deux certitudes toutefois : Ousmane Dembélé ne sera pas là car suspendu, et Kylian Mbappé sera titulaire. Pour le reste, c’est le flou total. Car depuis le début de saison, l’entraîneur parisien s’amuse à brouiller les cartes, et il est difficile de déceler une ligne directrice.

La suite après cette publicité

Petit indice tout de même, Randal Kolo Muani a débuté tous les matches de Ligue des Champions. Mais dans quel rôle serait-il utilisé ? Dans l’axe, ou sur le côté droit, en remplacement de Dembélé ? Les innovations tactiques de Luis Enrique, qui a par exemple recentré Mbappé dernièrement, sont parfois dures à suivre. Gonçalo Ramos a été excellent contre l’AS Monaco le 24 novembre dernier ? Il n’a eu droit depuis qu’à 6 minutes de jeu, en fin de match contre Newcastle.

À lire

LdC, BVB-PSG : Warren Zaïre-Emery postule à une place de titulaire

Barcola a séduit

Kang-In Lee a lui plutôt déçu lorsqu’il a occupé le poste d’ailier droit, et sa qualité technique apparaît plus utile au cœur du jeu, alors que le PSG a souvent souffert dans ses sorties de balle en Ligue des Champions cette saison. Marco Asensio a quant à lui fait son retour dans le groupe ces dernières semaines. Il s’était initialement imposé comme la meilleure solution en tant que faux numéro 9, mais il peut aussi s’épanouir côté droit. Ce qui laisse plusieurs options à Luis Enrique dans ce couleur orphelin de Dembélé : Kolo Muani, Lee, Asensio ou… Barcola. Ce dernier a été le meilleur Parisien contre Nantes samedi, s’attirant les louanges de son entraîneur.

La suite après cette publicité

« Pour moi, Bradley a été superbe, le joueur le plus déséquilibrant en un contre un, avec ou sans ballon, il a marqué un but exceptionnel et il a réalisé un match pour moi très important. Rien de surprenant de la part de Bradley. Je suis très content de lui », a-t-il expliqué en conférence de presse. Capable de jouer sur les deux côtés, l’ancien Lyonnais devrait laisser à Mbappé l’usage du couloir gauche contre Dortmund. Après avoir beaucoup expérimenté au cours des premiers mois, Luis Enrique doit réussir à aligner la meilleure équipe possible dans ce moment clé.

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.