Atlético : les premiers mots d’Ademola Lookman

Après des mois à chercher une porte de sortie de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman a enfin quitté l’Italie cet hiver. Proche de signer à Fenerbahce, l’attaquant nigérian a finalement rejoint l’Atletico de Madrid après sa très belle CAN avec les Super Eagles (4 buts, 4 passes décisives en 6 matches). Forcément satisfait de passer un step dans sa carrière à 28 ans, l’ancien de Fulham s’est exprimé pour la première fois au sein de son nouveau club ce mardi :

«Je suis conscient de la ferveur des supporters de l’Atletico de Madrid envers le club, les joueurs et l’équipe. Ils sont toujours là pour supporter l’équipe à chaque match, c’est exceptionnel.» Vous l’aurez compris, le natif de Londres semble impatient de faire ses débuts à Madrid. Cela pourrait même être ce jeudi lors de la rencontre de Coupe du Roi face au Betis.