Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Atlético : les premiers mots d’Ademola Lookman

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ademola Lookman @Maxppp

Après des mois à chercher une porte de sortie de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman a enfin quitté l’Italie cet hiver. Proche de signer à Fenerbahce, l’attaquant nigérian a finalement rejoint l’Atletico de Madrid après sa très belle CAN avec les Super Eagles (4 buts, 4 passes décisives en 6 matches). Forcément satisfait de passer un step dans sa carrière à 28 ans, l’ancien de Fulham s’est exprimé pour la première fois au sein de son nouveau club ce mardi :

La suite après cette publicité

«Je suis conscient de la ferveur des supporters de l’Atletico de Madrid envers le club, les joueurs et l’équipe. Ils sont toujours là pour supporter l’équipe à chaque match, c’est exceptionnel.» Vous l’aurez compris, le natif de Londres semble impatient de faire ses débuts à Madrid. Cela pourrait même être ce jeudi lors de la rencontre de Coupe du Roi face au Betis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Ademola Lookman

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Ademola Lookman Ademola Lookman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier