Matthew Hoppe, la lueur d'espoir de Schalke 04

Balayé 3-0 par le Hertha Berlin pour son premier match de Bundesliga en 2021, Schalke 04 pensait que le cauchemar allait se poursuivre. Le club basé à Gelsenkirchen voyait sa série de matches sans victoire atteindre le chiffre de 30 et le statut de lanterne rouge semblait lui ravir comme une seconde peau. Entre une gestion chaotique, le passage de 4 coachs sur le banc de touche et des dissentions dans l'équipe, la mission maintien semblait très compliquée. Les choses ont néanmoins évolué depuis ce samedi. A domicile face à Hoffenheim, les Knappen ont littéralement rendu tous les coups qu'ils ont pris depuis de longs mois à la faible équipe de Sebastian Hoeness. Une victoire 4-0 qui portait le sceau de deux joueurs, Amine Harit (1 but et 3 passe décisive) ainsi que Matthew Hoppe (3 buts).

Âgé de 19 ans, le jeune avant-centre américain a fait ses débuts en professionnel le 28 novembre dernier lors d'une défaite 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Formé au club et évoluant auparavant pour l'équipe réserve, il enchaînait depuis les matches et vivait contre Hoffenheim sa troisième titularisation en Bundesliga. Pire attaque de Bundesliga avec seulement 8 buts inscrits avant ce week-end, Schalke 04 ne trouvait pas la formule devant. Entre Vedad Ibisevic licencié pour s'être battu avec le coach adjoint, Gonçalo Paciencia blessé, Ahmed Kutucu en perdition et Mark Uth trop irrégulier (2 buts en 10 matches avant Hoffenheim), Schalke 04 avait vraiment un déficit à ce poste et Matthew Hoppe va peut-être le compenser. Pour ce match, Christian Gross avait décidé de l'associé à Mark Uth dans un 4-4-2 où Amine Harit animait le jeu dans son couloir gauche. Un choix payant.

Matthew Hoppe a déjà marqué l'histoire de la Bundesliga

Peu avant la pause, Amine Harit lançait sur la gauche de la surface Matthew Hope qui battait le gardien d'un ballon piqué (42e). De nouveau lancé deux fois dans le dos de la défense en seconde période, il punissait encore Oliver Baumann (57e et 63e). Un triplé retentissant puisqu'il devenait ainsi le premier Américain à s'offrir un triplé en Bundesliga. Mieux, à 19 ans, il est le plus jeune joueur de Schalke 04 à inscrire trois buts en championnat et il est même le dernier à réaliser cette performance depuis décembre 2014. Eric-Maxim Choupo-Moting avait alors mis trois buts au VfB Stuttgart (4-0). Permettant ainsi son équipe de gagner pour la première fois de la saison alors qu'on jouait la 15e journée de championnat, Matthew Hoppe redonnait ainsi espoir aux Knappen qui repassent à la 17e place avec trois points de retard sur le barragiste l'Arminia Bielefeld tandis que Cologne, le premier non relégable est à quatre longueurs.

Après la rencontre, le natif de Yorba Linda en Californie a savouré ce match rêvé pour lui comme le rapporte le site officiel de Schalke 04 : «je suis juste content. Surtout, je suis heureux que nous ayons gagné. Le premier but était le plus facile, car j'ai instinctivement placé le ballon au-dessus du gardien de but.» Remerciant au passage son coéquipier Amine Harit qui lui a délivré trois offrandes, Matthew Hoppe espère que la large victoire de son équipe va créer une dynamique en vue du maintien. «Nous avons une équipe solide, avons traversé une période difficile et avons maintenant repris confiance en nous pour maintenir cet élan. J'espère que nous pourrons maintenir cette confiance et obtenir plus de victoires pour garder notre place en Bundesliga» a lâché l'attaquant. Prochaine étape dans la course au maintien dimanche prochain contre l'Eintracht Francfort à 18h.