Vannes - PSG : les compositions sont tombées

La Coupe de France se poursuit avec un seizième de finale entre Vannes et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Bretons optent pour un 4-4-2 avec Clément Pétrel dans les cages derrière Marvin Duclovel, Alexandre Lavenant, Grégory Lescot et Jianinn Bérénice. Léo Yobé et Séïbou Mama forment le double pivot tandis que Lucas Daury et Destin Ngoubou prennent les couloirs. Enfin, Sébastien Persico et Diedry Kouassi sont associés en attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes forment la défense. Marco Verratti est positionné comme sentinelle auprès d'Édouard Michut et Ander Herrera. Enfin, le trio offensif est constitué de Xavi Simons, Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé.

Les compositions

Vannes : Pétrel – Duclovel, Lavenant, Lescot, Bérénice – Daury, Yobe, Mama, Ngoubou – Persico, Kouassi

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Mendes – Michut, Verratti, Herrera – Simons, Mbappé, Wijnaldum