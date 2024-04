Mercato : Lamine Yamal répond cash au PSG

Il est la nouvelle pépite du football espagnol. Seulement âgé de 16 ans, Lamine Yamal fait des choses que peu de jeunes de son âge seraient capables de faire au FC Barcelone. Brillant, percutant, souriant, l’international espagnol (6 sélections, 2 buts) est le nouveau visage du football ibérique et ses arabesques font fantasmer tous les observateurs du club catalan. Déjà apparu à 40 reprises avec les pensionnaires du Camp Nou, l’ailier polyvalent compte 6 buts et 7 offrandes cette saison. Et alors qu’il excelle déjà en championnat, le numéro 27 du Barça est tout aussi brillant en Ligue des Champions.

Lors de la double confrontation contre Naples, le joueur de 16 ans avait été impressionnant et avait été crucial dans la qualification du Barça pour la suite de la compétition. Une C1 durant laquelle ils affronteront le PSG lors des quarts de finale. Face au club de la capitale, Paris part dans la peau d’un favori aux yeux de plusieurs observateurs et des bookmakers. Pourtant, l’histoire particulière entre les deux formations rend tout pronostic irrecevable tant tout peut être possible. Une chose est sûre, le Barça aura encore besoin d’un Lamine Yamal au top de sa forme pour espérer passer facilement face aux hommes de Luis Enrique.

Lamine Yamal est serein face au PSG

Interrogé par Mundo Deportivo, ce dernier a fait part de sa tranquillité à l’aube de l’un des plus grands matches depuis le début de sa jeune carrière : «comment battre le PSG ? Jouez comme nous jouons, avec notre jeu et nous les dominerons. Ces séries éliminatoires sont décidées par des détails. Si une équipe échoue, l’autre en profitera et en Ligue des Champions, il faut surtout jouer avec une grande intensité. Toutes les équipes ont désormais avec les mêmes possibilités. Il faut battre le PSG et puis en demi-finale, tout peut arriver. Nous sommes tous concentrés en pensant au match de mercredi, qui sera l’un des plus importants de la saison. Un score ? Une victoire 1-0 avec moi qui marque.»

Mais alors qu’il avait été annoncé dans le viseur du PSG par la presse ibérique il y a quelques semaines, cette rencontre risque d’être encore plus symbolique pour l’adolescent. Interrogé sur son avenir en Catalogne, ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il n’avait aucune envie de départ : «cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus, mais je suis concentré sur le prochain match. Quelle tranquillité d’esprit j’ai ! Il reste encore deux ans pour le prochain contrat. J’espère pouvoir être une légende du Barça.» Le PSG a été doublement prévenu par Lamine Yamal !