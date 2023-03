La nouvelle cible offensive que l’OL veut aller chercher aux Pays-Bas

Et si l’Olympique Lyonnais allait encore piocher du côté des Pays-Bas pour renforcer l’effectif de Laurent Blanc ? L’hiver dernier, pour combler les départs de Tetê (Leicester), Karl Toko Ekambi (Rennes) et Romain Faivre (Lorient), les Gones ont décidé de miser sur Jeffinho (Botafogo), mais aussi Amin Sarr, qui évoluait à Heerenven, en Eredivisie, pour venir prêter main forte au Général Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

Si le capitaine de l’OL continue de porter la formation lyonnaise tant bien que mal, l’international Espoirs suédois galère depuis son arrivée en France et son cas commence à soulever quelques questions. Cela n’empêche en tout cas pas la direction sportive rhodanienne d’imaginer refaire un coup à la Amin Sarr l’été prochain. Car d’après les informations de Kicker, Lyon a coché le nom d’Emil Hansson (24 ans) sur ses tablettes.

À lire

OL : la rumeur Steve Hitchen tuée dans l’oeuf !

L’OL suit Emil Hansson

L’actuel 10e de Ligue 1 n’est toutefois pas seul sur ce dossier. L’hebdomadaire allemand explique que l’Eintracht Francfort, l’Udinese, le Feyenoord Rotterdam, mais surtout Cologne s’intéressent à cet ancien international Espoirs suédois (10 capes, 4 buts), qui a également défendu les couleurs de la Norvège chez les jeunes. Droitier au profil rapide, préférant évoluer sur l’aile gauche de l’attaque, Hanssson évolue en deuxième division néerlandaise, à l’Heracles Almelo.

La suite après cette publicité

S’il a échoué en partant très tôt au Feyenoord (4 matchs en pro entre 2015 et 2019), puis en passant par Hanovre (1 but en 14 matchs avec l’équipe première), il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Emil Hansson est sans contestation l’homme fort d’Heracles (15 buts et 15 passes décisives en 29 matchs de championnat), qui est en course pour la montée en première division néerlandaise. Reste maintenant à savoir si l’OL bougera véritablement ses pions pour ce joueur n’ayant encore rien prouvé au plus haut niveau et dont le contrat expire en juin 2024.