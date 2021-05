West Brom : la cote de l'excellent Sam Johnstone grimpe en flèche

C'est une des belles histoires de l'exercice 2020-2021 en Premier League. Si West Bromwich Albion s'apprête à retourner en Championship à l'issue de la saison, les Baggies vont vraisemblablement se séparer de Sam Johnstone (28 ans), un gardien ayant su tirer son épingle du jeu au coeur d'une saison relativement sombre du côté de The Hawtorns. Le natif de Preston, formé à Manchester United, a enchaîné les prêts dans des formations de seconde zone dans les divisions inférieures du Royaume de Sa Majesté pendant des années (Oldham Athletic, Scunthorpe United, Walsall, Yoevil Town, Doncaster Rovers, Preston North End), de 2011 à 2016, avant de véritablement prendre son envol. En 2017-2018, c'est avec le maillot d'Aston Villa, toujours dans le cadre d'un prêt avec les Villans, que les qualités du portier anglais commencent à se révéler aux yeux du public britannique. Son rendement permet notamment à Aston Villa de rejoindre les play-offs de Championship mais la formation de Birmingham échoue aux portes de la PL en s'inclinant contre Fulham en finale (0-1).

De quoi en tout cas convaincre West Bromwich Albion, en 2018, de lui confier les clés du poste de numéro 1 en faisant un chèque de 7,35 M€ à Manchester United pour un joueur qui n'aura jamais eu sa chance du côté d'Old Trafford (0 match en pro). Après un échec en demi-finales des play-offs de Championship pour sa première saison, les Baggies parviennent à remonter en Premier League à l'issue de la saison 2019-2020 en terminant à la deuxième place de l'antichambre du football anglais. Un résultat final auquel Sam Johnstone est loin d'être étranger. Et pour sa première saison au plus haut niveau outre-Manche, l'ancien Red Devil était bien décidé à prouver sa valeur afin de pouvoir rester dans un championnat dans lequel il rêvait d'évoluer.

L'Euro 2020 avec l'Angleterre avant de jouer l'Europe la saison prochaine ?

Paradoxalement, si WBA possède la pire défense du Royaume (68 buts encaissés), Sam Johnstone, dont le pourcentage d'arrêts s'élève à 70,8% en PL, a profité de la fébrilité de sa défense pour faire ses preuves. Il possède en effet le statut de gardien ayant réalisé le plus grand nombre de parades en Premier League (150), devant Illan Meslier (Leeds, 140) et Aaron Ramsdale (Sheffield, 133), à trois rencontres de la fin et ce juste avant d'affronter Liverpool et son armada offensive (17h30 ce dimanche). Les performances de Sam Johnstone, qui a longtemps retardé l'inévitable pour WBA, sont loin d'être passées inaperçues chez nos voisins anglais. Elle lui ont même valu de découvrir, la même année que ses premiers pas en Premier League, la sélection anglaise. Le rempart de West Brom a en effet été convoqué par Gareth Southgate en tant que 3ème gardien, derrière Nick Pope (Burnley) et Dean Henderson (Manchester United), le 18 mars dernier lors de la dernière liste avant l'Euro 2020.

A quelques jours de la l'annonce de la liste des 26 Anglais choisis par le sélectionneur des Three Lions, Sam Johnstone est bien parti pour remporter son duel à distance avec Jordan Pickford (Everton) et peut rêver en grand pour cette fin de saison, où il devra poursuivre sur sa lancée pour confirmer sa place en équipe d'Angleterre. D'autant plus qu'il se murmure, dans les médias britanniques, que West Ham, qui pourrait être Européen la saison prochaine, tiendrait la corde pour s'offrir les services de Sam Johnstone. Mais ce dernier intéresse également Tottenham et... Manchester United, qui cherche une doublure à Dean Henderson en cas de départ de David de Gea cet été. Le prix du principal intéressé devrait se situer autour de 23 M€. Il semble en tout cas inévitable de voir Sam Johnstone continuer à évoluer en Premier League en 2021-2022, lui qui devrait vivre un été agité entre l'Euro et le mercato. Une belle revanche et une juste récompense pour un gardien s'étant révélé sur le tard en Angleterre.