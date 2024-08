Serie A : l’AC Milan accroche le Torino dans la douleur, Empoli et Monza se neutralisent

Le Calcio reprenait ses droits ce samedi. Après les matchs nuls entre l’Inter et le Genoa (2-2), ainsi qu’entre la Fiorentina et Parma (1-1), deux autres rencontres avaient lieu ce soir avec notamment la grande rentrée des classes de l’AC Milan désormais entraîné par Paulo Fonseca, ancien tacticien du LOSC. En effet, les Rossoneri accueillaient à San Siro le Torino qui a également changé de coach puisque Paolo Vanoli a pris la succession d’Ivan Juric. Au cours d’une première période équilibrée, les Granata ont ouvert le score sur un CSC de Malick Thiaw (31e). En seconde période, sur une magnifique combinaison collective, Duvan Zapata a doublé la mise pour les Turinois (67e). Le premier but de Alvaro Morata (89e) sous les couleurs rouge et noir a redonné une motivation aux Milanais et Noah Okafor (90e+5) a sauvé son équipe pour accrocher le match nul (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 1 1 0 0 1 0 2 2 4 Torino 1 1 0 0 1 0 2 2

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, l’AC Monza, qui a également vécu un changement sur son banc avec la venue d’Alessandro Nesta, se déplaçait en Toscane pour y affronter Empoli, sur la pelouse du stade Carlo-Castellani. Après une heure de jeu, le score était toujours vierge entre les deux équipes malgré une légère supériorité des joueurs de Roberto D’Aversa dans le jeu. La seconde période n’a pas été des plus passionnantes. Aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus sur l’opposant. En toute logique, le match s’est conclu sur un score vierge sans saveur (0-0).