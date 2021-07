Mercato OL : Juninho tente encore un pari au Brésil

Depuis qu’il a fait son retour à l’Olympique Lyonnais dans la peau du directeur sportif, Juninho a très clairement mis l’accent sur un recrutement brésilien. Ça a commencé avec l’arrivée de Sylvinho, avant celles de Bruno Guimarães, Jean Lucas, Lucas Paqueta, Camilo et plus récemment du latéral Henrique. Un recrutement auriverde qui a d’ailleurs valu à l’ancien milieu de terrain quelques critiques, notamment de la part de Rudi Garcia.

« J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il s'est beaucoup investi, et c'est une qualité, mais je pense certainement qu'il a dû leur promettre d'être titulaire. » Pas de quoi freiner Juninho pour autant dans son recrutement brésilien, d’autant que ce dernier a désormais les mains libres puisque Bruno Cheyrou va être recasé chez les féminines.

L'OL est déjà bien fourni en défenseur centraux

D’ailleurs, UOL Esporte nous apprend que « Juni » a une nouvelle cible au Brésil. À l’instar d’Henrique, il s’agit d’un joueur inconnu du grand public : David Duarte. Âgé de 26 ans, ce dernier est défenseur central et capitaine Goias (3e de 2e division). Sous contrat jusqu’en décembre 2021, le joueur est libre de signer un précontrat avec le club de son choix.

Courtisé par Flamengo, Grêmio, Palmeiras et Fluminense, Duarte ferait l’objet d’un pressing intense de la part de l’OL qui compte miser sur un salaire européen plus attractif pour le séduire. Une piste qui interpelle quand même puisque les Gones comptent déjà cinq centraux (Joachim Andersen, Damien Da Silva, Marcelo, Sinaly Dimandé et Jason Denayer) dans leur effectif.