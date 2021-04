Jamie Carragher détruit la Ligue 1

Ce mardi soir, après la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG qui a vu ce dernier se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Jamie Carragher a eu des mots très durs concernant le championnat de France. Consultant pour la télévision anglaise, l’ancienne gloire de Liverpool a dézingué la Ligue 1 au micro de CBS Sports.

«Je n’aime pas voir Neymar en Ligue 1. Des joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou de Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain. Désolé aux supporters du PSG mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1. C’est un championnat pauvre et moyen. (…) Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Ils sont seulement là pour l’argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est un top championnat», a-t-il expliqué. Des propos durs et qui reviennent souvent à l’étranger concernant le niveau de jeu de la Ligue 1.