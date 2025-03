Liga : le Real Madrid tombe chez le Betis et réalise une bien mauvaise opération

Face à la très bonne forme du FC Barcelone, le Real Madrid devait aller s’imposer au stade Benito Villamarín pour mettre la pression sur son éternel rival en cette 26e journée de Liga. En l’absence de Bellingham, suspendu, Carlo Ancelotti faisait confiance à Brahim Diaz, en soutien de Mbappé et Vinicius, alors que le Real Betis, revigoré depuis l’arrivée d’Antony au mercato hivernal, avait à cœur de s’imposer pour revenir dans les places européennes.

Bien entrés dans leur match, les Merengues confisquaient rapidement le ballon en début de match et s’avançaient tranquillement dans le camp adverse. Sur la première occasion franche, Mbappé délivrait une merveille de l’extérieur du pied pour lancer Ferland Mendy, qui servait intelligemment Brahim pour l’ouverture du score (1-0, 10e). Mais le Real Madrid s’est encore relâché après avoir ouvert le score et laissaient les Béticos accentuer la pression. Sur un corner bien joué, Johnny égalisait de la tête, bien aidé par la faute de main de Courtois (1-1, 34e).

Le Real Madrid s’est relâché

En grande difficulté défensive, le Real Madrid manquait de peu de concéder un nouveau but sur corner et obligeait Courtois à sortir le grand jeu, après une déviation de Tchouaméni (45e+1). Les choses ne s’arrangeaient pas en seconde période, à l’instar d’une charnière Rüdiger-Alaba sans repère. L’Allemand concédait d’ailleurs le penalty, après une faute sur Jesus Rodriguez… bien converti par Isco, l’ancien merengue (2-1, 54e). De quoi inquiéter, alors que Cucho n’était qu’à quelques centimètres d’alourdir le score (67e).

Le temps défilait au chronomètre et cela inquiétait Carlo Ancelotti en raison de l’impuissance de son équipe. Malmenés, les Merengues n’ont attendu que les cinq dernières minutes pour enfin tenter d’accélérer. En vain, puisque la défense andalouse aura parfaitement tenu et s’offre un succès de taille, lui permettant de revenir au 6e rang avant d’affronter Las Palmas. De son côté, le Real Madrid réalise la mauvaise opération et n’est pas à l’abri de perdre sa place de leader en cas de victoire du Barça ce week-end, et même de passer à la 3e place du classement en cas de succès de l’Atlético de Madrid, son prochain adversaire en Ligue des Champions.