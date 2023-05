Liga : le Real Madrid s’incline sur la pelouse de Valence qui s’éloigne de la zone rouge

Suite de la 35ème journée de Liga ce dimanche avec une affiche entre Valence et le Real Madrid à Mestalla. Après le sacre du FC Barcelone, les Madrilènes n’avaient plus qu’un seul petit objectif, sécuriser la place de dauphin face au rival et voisin de l’Atlético de Madrid, victorieux d’Osasuna un peu plus tôt dans la journée. Les locaux n’avaient quant à eux toujours pas validé leur maintien dans l’élite du football espagnol avant le coup d’envoi. Conscients de cet enjeu, les joueurs de Ruben Baraja prenaient tout de suite le contrôle du ballon.

La suite après cette publicité

Pas dans son assiette, le Real Madrid n’arrivait pas à se montrer dangereux face à des locaux plus entreprenants durant le premier quart d’heure de cette rencontre. Andre Almeida faisait passer un premier frisson dans les travées du stade mais Thibaut Courtois s’interposait pour ne pas concéder l’ouverture du score (17e). Après une belle intervention de l’autre côté du terrain signée Giorgi Mamardashvili sur une frappe de Karime Benzema (31e), Diego Lopez venait tromper le gardien belge pour lancer ce match (33e, 1-0). Valence continuait ensuite de mettre la pression sur les cages du portier madrilène qui réalisait alors deux superbes parades devant Javier Guerra pour maintenir son équipe en vie (41e et 45e).

À lire

Valence-Real Madrid : rencontre interrompue après des insultes racistes envers Vinicius Jr

Nouvelle défaite pour le Real, Valence se rapproche du maintien

Au retour des vestiaires, Thibaut Courtois réalisait une nouvelle parade déterminante face à Diego Lopez (55e) tandis que les attaquants du Real Madrid éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour se créer des occasions de l’autre côté du terrain. Impuissant depuis son entrée en jeu au début de la deuxième période, Rodrygo manquait une belle occasion d’égaliser (68e). La rencontre était ensuite ternie à cause d’un supporter présent dans les travées du stade qui invectivait Vinicius Jr et obligeait l’arbitre à arrêter temporairement le match. Après ce regrettable événement, Justin Kluivert pensait faire le break mais une position de hors-jeu était finalement signalée en amont du but du Néerlandais (84e).

La suite après cette publicité

Dans le temps additionnel, le Real Madrid passait à deux doigts d’égaliser mais le portier des locaux, Giorgi Mamardashvili, répondait à Thibaut Courtois en sortant deux parades exceptionnelles face à Federico Valverde, entré quelques minutes auparavant, (90e+3) et sur le coup franc botté par Toni Kroos (90e+4). La rencontre devenait ensuite à nouveau chaotique après une bagarre générale impliquant plusieurs joueurs. L’arbitre faisait alors appel à la vidéo pour connaître les principaux acteurs de cette dispute et Vinicius Jr écopait d’un carton rouge après concertation avec ses assistants (90e+7). Le portier géorgien intervenait une nouvelle fois devant Karim Benzema (90e+12) et l’arbitre sifflait la fin du match. Avec cette défaite, le Real Madrid conclut une semaine très difficile et laisse l’Atlético lui prendre la 2ème place de Liga. Valence, de son côté, réussit un très beau coup dans la course au maintien.