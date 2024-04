Le Real Madrid s’inquiète pour Federico Valverde

Hier soir, le Real Madrid a poursuivi sa marche en avant vers le titre, en battant l’Athletic Bilbao à domicile (2-0). Les Merengues ont désormais neuf jours pour préparer le choc face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous que pourrait manquer Federico Valverde. Le milieu de 25 ans est sorti sur blessure à la 80e minute de jeu hier, d’autant plus qu’il a laissé sa place à Eduardo Camavinga, revenu blessé de la trêve internationale.

Mais comme le souligne Relevo, il y aurait plus de peur que de mal pour l’Uruguayen. Ce dernier s’est assis sur le banc après sa sortie, n’étant pas pris en charge par les médecins. Carlo Ancelotti a néanmoins laissé planer le doute après la rencontre : «Valverde a reçu un coup. Nous avons maintenant deux jours de repos. Il a joué son jeu, pas avec l’intensité qu’il a d’habitude, mais après la pause, c’est un peu plus compliqué», a confié le technicien italien. Les prochains jours donneront plus d’indications.