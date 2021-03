Manchester United - AC Milan : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour les 8es de finale aller de la Ligue Europa, c'est un choc digne de la Ligue des Champions qui va avoir lieu, ce soir (18h55, à suivre en direct sur notre site), entre Manchester United et l'AC Milan. Comme à son habitude Ole Gunnar Solskjær devrait aligner son traditionnel 4-2-3-1 avec Henderson dans les buts, une charnière centrale composée par Maguire et Lindelöf. Shaw et Wan-Bissaka sur les côtés. Un double pivot au milieu avec Mctominay et Fred. Bruno Fernandes en numéro 10. James et Greenwood sur les ailes et Martial à la pointe de l'attaque.

Du côté des Rossoneri, ce sera aussi un 4-2-3-1. Donnarumma gardera les cages, il sera protégé par une défense avec Dalot, Tomori, Kjær et Calabria. Meité et Kessié au milieu. Brahim Diaz en créateur, Saelemaekers à droite, Krunic à gauche et Leão en attaque.