Lille-Metz : Sylvain Armand s'explique après sa violente altercation avec Antonetti

Ce vendredi soir, ce n'était pas sur le terrain qu'il fallait attendre du spectacle lors du match entre Lille et Metz. La rencontre a surtout été marquée par la violente altercation entre Frédéric Antonetti et Sylvain Armand, directeur technique du LOSC. Au micro de Prime Video, l'ancien joueur du PSG a donné sa version des faits. «Je suis descendu en effet. Il y a eu des échanges entre moi et Antonetti. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire. Il y a eu des mots entre nous, mais pas d'insulte entre nous, même de sa part. Après il y a des images où on le voit venir vers moi, me toucher et me pousser. On a un ego tous les deux. À la base, je ne venais pas lui parler, ni parler au banc messin. Aujourd'hui je n'ai rien à me reprocher, je ne l'ai pas touché ni insulté et les images le montrent.»

De son côté, Frédéric Antonetti, très remonté en conférence de presse après le match, a semblé faire un petit mea culpa ce samedi. «Ma réaction est dure, mais qu'est-ce que j'ai pour me défendre ? (...) Sur le fond, j'ai raison, sur la forme, j'ai eu tort, ce ne sont pas de belles images. Mais qu'est-ce que j'ai pour me défendre ?», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.