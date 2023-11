Tottenham : Ange Postecoglou tire à boulet rouge sur la politique de transferts de Chelsea

Un vent de fraîcheur souffle sur l’Angleterre. Non, nous ne parlons pas ici de la tempête Ciaran, même si celle-ci a touché le sud du Royaume-Uni et les îles anglo-normandes, mais bien d’Ange Postecoglou. Arrivé dans la peau d’une curiosité du début de saison tout au mieux, l’Australien est en train de prendre une sacrée étoffe. Après 10 journées, Tottenham est 1er du classement et n’a toujours pas perdu le moindre match. Il s’est même payé le luxe de battre Liverpool et Manchester United, et d’obtenir un nul 2-2 sur la pelouse d’Arsenal après avoir été mené deux fois au score.

Ce départ canon en championnat n’était pas vraiment prévu par les observateurs, surtout après le départ d’Harry Kane vers le Bayern Munich. Pourtant, les Spurs et surtout leur entraîneur sont un peu la hype de ce début de saison. La question est maintenant de se demander jusqu’où peut aller cette équipe ? La réception de Chelsea lundi soir (21h) en clôture de cette 11e journée donnera de nouvelles indications. Même si les Blues ne vont pas bien collectivement, ils restent une équipe de joueurs bourrés de talents et payés très chers, trop peut-être même.

C’est d’ailleurs la critique de Postecoglou en conférence de presse. D’après lui, une équipe comme Chelsea ne peut fonctionner en raison de sa politique de transferts. «Il y a toujours une limite. Vous ne pouvez pas avoir 24 joueurs de classe mondiale. Ça ne marchera jamais, ça ne marche pas, ça a été éprouvé, assure le coach. Il s’agit d’avoir une équipe équilibrée, avec des gars engagés dans une cause, qui ne joueront peut-être pas tous les matchs, mais chaque fois qu’ils joueront, ils auront un impact énorme parce qu’ils adhèrent à ce que vous tentez de construire.»

Les 450 M€ dépensés par les Blues cet été seraient contre-productifs. «Ça a été prouvé à maintes reprises que dépenser de l’argent sans fin pour recruter les meilleurs joueurs n’est pas la solution. La réponse est d’avoir la bonne alchimie dans votre équipe, dans votre équipe, d’avoir 24 joueurs engagés dans une seule cause.» Postecoglou en va même à plaindre son homologue de Chelsea, Mauricio Pochettino. «Je ne pense pas que l’on puisse y parvenir si l’on se contente d’avoir les 24 meilleurs joueurs du monde. C’est un casse-tête dont je ne veux absolument pas.» L’Argentin, qui retrouve son ancien club pour la première fois, était sans doute plus heureux avec moins d’investissements et plus de stabilité.