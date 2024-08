Lille : Ethan Mbappé aurait pu filer au Real Madrid ou à Dortmund

Libre cet été après la fin de son contrat stagiaire au PSG, Ethan Mbappé a fait le choix de signer à Lille, une destination jugée propice à son développement par son entourage et lui-même. Pourtant, le petit frère de Kylian ne manquait pas de courtisans, comme l’a révélé le président nordiste, Olivier Létang, ce jeudi, lors de la présentation du joueur de 17 ans.

«On le connait parfaitement, on le suit depuis longtemps. Je suis proche de ses parents et j’ai été beaucoup plus vigilant sur sa venue. C’est un garçon avec lequel il faut de la patience et qui n’a que 17 ans. Il vient chez nous pour continuer à se développer et à grandir, mais aussi parce qu’il a toutes les qualités, a rappelé le dirigeant de 51 ans. On en a parlé avec Bruno. Il a adoré les qualités d’Ethan et c’est pour ça qu’il est avec nous aujourd’hui. Il y avait beaucoup de considération pour eux, d’abord rester au PSG mais aussi aller au Real Madrid, puis un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund, l’Ajax ». Rien que ça.