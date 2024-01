Philippe Coutinho pourrait retrouver Leo Messi

Non désiré par Unai Emery et Aston Villa, Philippe Coutinho (31 ans) n’a pas de point de chute après son passage au Qatar. Le Brésilien, arrivé en prêt cet été à Al Duhail n’a pas séduit avec seulement deux buts marqués et 419 minutes disputés. Les Villans essayent de lui trouver un nouveau club et l’ancien joueur du Barça pourrait rebondir en MLS. Selon AS, l’Inter Miami et le LA Galaxy sont très intéressés par le milieu offensif.

En allant en MLS, il retrouverait plusieurs de ses anciens coéquipiers comme Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Luis Suárez. Philippe Coutinho avait joué avec eux au Barça entre 2018, année de son transfert pour 135 millions d’euros depuis Liverpool, jusqu’en 2022.