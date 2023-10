L’OGC Nice suspend Youcef Atal !

La suite après cette publicité

Tout est parti d’une story Insagram publiée le 14 octobre dernier, après le succès de l’Algérie contre le Cap Vert. On y voyait d’abord le latéral droit Youcef Atal poser avec une écharpe Free Palestine. Puis cela prenait une mauvaise tournure avec le repost d’une vidéo d’un prédicateur palestinien invoquant Dieu d’envoyer "un jour noir sur les juifs". Cette publication a immédiatement fait réagir côté français, le monde politique s’engouffrant dans la brèche.

Christian Estrosi, le maire de Nice, a réclamé des excuses au joueur, qui s’y était plié assez rapidement. Mais la FFF s’en est mêlé, avant que le Parquet de Nice ouvre une enquête. Et c’est pour cet ensemble de faits que l’OGC Nice a décidé de suspendre son joueur jusqu’à nouvel ordre, comme expliqué dans ce communiqué publié à 11 heures.

Le communiqué explicite de l’OGC Nice

« Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires. À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », peut-on ainsi lire sur le site officiel des Aiglons.

L’OGC Nice sanctionne donc son joueur et se laisse la liberté de le réintégrer, ou pas, à une date ultérieure. Attendra-t-il l’évolution de l’enquête pour trancher sur la marche à suivre ? Nul ne le sait pour l’instant. Titularisé à 5 reprises en Ligue 1 cette saison, Atal ratera à coup sûr la réception de l’Olympique de Marseille le 21 octobre prochain. Et va donc suivre l’évolution de son cas, aussi bien judiciairement que sportivement puisque les instances disciplinaires de la LFP et le conseil national de l’éthique de la FFF se sont saisis du dossier.