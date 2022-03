Nice : Mario Lemina évoque les qualités de Dante et de Christophe Galtier

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, le milieu de terrain de l’OGC Nice Mario Lemina a évoqué la mentalité de gagnant de son coach Christophe Galitier. « C’est un peu comme à la Juventus ou Galatasaray : c’est la culture de la gagne. J’avais envie de retrouver ça, et on est dedans à Nice. C’est flagrant qu’on est un groupe qui défend tous ensemble. On est la meilleure défense du championnat. Je suis en plein dans ce que j’aime » a expliqué le Gabonais de 28 ans.

La suite après cette publicité

Le milieu niçois a également encensé son coéquipier Dante, il considère le défenseur brésilien comme celui qui a plus envie d’apprendre au sein de l’effectif des Aiglons. « Il apprend tous les jours. Il cherche à savoir. Il fait en sorte que tous les joueurs autour de lui jouent leur meilleure partition. Sa positivité, son dévouement, tout ce qu’il donne, sa manière de travailler. À 38 ans, ça reste une machine de guerre. Bosser comme lui, ne l’avais jamais vu, à part chez les Chiellini et Bonucci. Moi, je crois être à mon meilleur, mais quand je vois Dante, je me dis que je ne suis qu’a 50 % » a déclaré le Niçois. Lemina et ses coéquipiers se déplaceront ce samedi après-midi sur la pelouse de Montpellier (17h).