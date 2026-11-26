L’Olympique de Marseille affronte le Levski Sofia au Vélodrome dans le cadre de la 5e journée de la Ligue Europa. L’OM est actuellement 31e de cette poule unique avec 3 points, les Marseillais restent tout de même sur une superbe victoire 1-0 à Leverkusen, il faut confirmer cela ce soir à domicile. En face, les Bulgares sont 10e avec 7 unités, une équipe solide qui tentera de frapper un grand coup en terres phocéennes. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur note site.

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Bruno Génésio reste fidèle à son 4-2-3-1. On retrouve De Lange dans le but, Egan-Riley forme la charnière centrale avec Aguerd, Bezahaf et Garcia sont présents aux postes de latéraux. Hojbjerg est associé à Gomes au milieu de terrain, Abdelli sera meneur de jeu. Pour animer l’attaque, il faudra compter sur Abdallah à droite et sur Paixao à gauche, Gouiri est avant centre.

Chez les visiteurs, on se présente en 3-5-2. Vutsov en dernier rempart, Dimitrov est aligné dans l’axe de la défense avec Makoun et Serafimov. Neves et Alex Centelles auront des rôles de pistons, Grujic est présent dans le coeur du jeu avec Moubarik et Bouras. Enfin, ce sont Oko-Flex et Reinaldo qui formeront le duo d’attaque.

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Les compositions

OM :

Levski Sofia :