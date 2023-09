Ligue 1 : Lens s’impose enfin et n’est plus lanterne rouge, Le Havre s’offre Clermont et monte dans le top 5

Les passionnés de la Ligue 1 n’avaient pas droit au traditionnel multiplex tripartite du dimanche après-midi dans le cadre de la sixième journée du Championnat de France. En effet, la rencontre entre le LOSC et le Stade de Reims avait été reprogrammée à mardi prochain en raison de la Coupe du Monde de rugby, puisque l’habituel antre des Dogues, Pierre-Mauroy, avait accueilli la victoire de l’Angleterre face au Chili ce samedi. Seules quatre équipes étaient donc engagées dans ce duplex, avec d’abord un duel d’équipes européennes entre le Racing Club de Lens et le Toulouse FC. Clermont, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, se déplaçait sur la pelouse du promu et champion de Ligue 2 en titre, Le Havre.

Direction le stade Océane donc, où le HAC animait la réception des Auvergnats dès les premières minutes de la rencontre. En effet, Nabil Alioui inscrivait son quatrième but dans cet exercice en venant couper le centre de Josue Casimir depuis le couloir droit (1-0, 4e). L’ailier des Ciel et Marine s’offrait même un doublé de passes décisives en servant la recrue estivale, Mohamed Bayo, pour le but du break trois minutes plus tard (2-0, 7e). Mais malgré la réduction du score de Cheick Oumar Konate (2-1, 36e), le CF63 s’incline en terres normandes. Le HAC, quant à lui, gagne sept places au classement et se hisse au 5e rang grâce à ce deuxième succès. Cinquième fois en six journées pour les hommes de Pascal Gastien, qui occupent depuis cet après-midi la place de lanterne rouge du championnat à cause du résultat final à Bollaert.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Le Havre 9 6 3 2 3 1 10 7 18 Clermont 1 6 -7 0 1 5 5 12

Lens renverse Toulouse

Car oui, après avoir pris un bon point du nul sur la pelouse de Séville pour leur entrée en lice en Ligue des champions, le Racing Club de Lens n’occupera pas la dernière place du classement de Ligue 1 à l’issue de ce week-end. En effet, les Sang-et-Or recevaient les Violets, également auteur d’un score de parité en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise jeudi en Ligue Europa. Et après la barre transversale heurtée par les locaux sur la tête d’Adrien Thomasson au premier poteau (20e), les visiteurs attendaient la fin de la première demi-heure de jeu pour ouvrir le score grâce à son attaquant espagnol Cesar Gelabert Pina, bien trouvé par son compère néerlandais Thijs Dallinga, qui se muait en passeur sur l’action (1-0, 33e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Toulouse 6 6 -2 1 3 2 6 8 16 Lens 4 6 -6 1 1 4 6 12

Mais avant même de retourner au vestiaire, les deuxièmes de Ligue 1 la saison passée montraient un bien meilleur visage dans le domaine offensif et concrétisaient même leur ascendant par l’intermédiaire de Wesley Said, auteur d’un bon mouvement individuel avant de crucifier Guillaume Restes d’un piqué (1-1, 45+2e). Le gardien de 18 ans gardait les Toulousains dans la rencontre avec plusieurs arrêts pour mettre en échec les offensifs lensois (5) avant de finalement s’incliner face à l’entrant Morgan Guilavogui, qui venait glisser le ballon sous les bras du jeune portier (84e). Le corps arbitral annulait ensuite un but à Elye Wahi, en position illicite en toute fin de match (90+1e). Lens s’impose pour la première fois en L1 et revient à deux points de son adversaire de l’après-midi, Toulouse ne bouge pas de la 14e place.