PSG : déjà une grosse inquiétude autour de Kang-in Lee

Voulant renforcer son équipe qualitativement, mais aussi quantitativement cette saison, le Paris Saint-Germain a fait quelques paris à l’instar de Kang-in Lee. Sorti d’une bonne saison avec Majorque, le milieu offensif de 22 ans fait le grand saut avec ce transfert de 22 millions d’euros à destination du Paris Saint-Germain.

Le gaucher qui a marqué 6 buts et délivré 7 offrandes en 36 matches de Liga la saison dernière est comme l’intégralité des citoyens coréens concerné par un service militaire de 21 mois à réaliser avant son 28e adversaire. Pour éviter cela, il est possible pour les sportifs de me réduire à quelques semaines en remportant une médaille d’or aux Jeux Asiatiques ou Olympiques. C’est ce qui était arrivé notamment à Heung-min Son (Tottenham) et Kim min-Jae (Napoli) sacrés en 2018.

Kang-in Lee pourrait manquer le début de la C1

La prochaine édition des Jeux Asiatiques est prévue à l’automne prochain soit du 23 septembre au 8 octobre 2023 et justement Kang-in Lee a été convoqué pour cette échéance comme l’a rapporté Yonhap l’agence de presse sud-coréenne. Une date hors du calendrier FIFA et qui coïncide avec les deux premières journées de Ligue des Champions. Ainsi, Kang-in Lee pourrait manquer plusieurs rencontres importantes avec le club francilien.

Pour autant, cette compétition reste une bonne opportunité pour Kang-in Lee d’échapper à une longue indisponibilité pour cause de service militaire et cette absence pourrait au final être bénéfique. Le sélectionneur de la Corée du Sud pour cette échéance Hwang Sun-Hong est d’ailleurs optimiste quant à la présence de l’ancien de Valence : «Kang-in a vraiment envie de jouer pour le pays.»