Le clan Erling Haaland a rendez-vous avec Manchester City en janvier

Il n'y a pas que le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) qui animera les prochains marchés des transferts. L'avenir d'Erling Haaland (21 ans) sera également au cœur des débats. Si son contrat court jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, le Norvégien dispose en effet d'une clause lui permettant de quitter la Ruhr à l'été 2022 si un prétendant débarque avec un chèque compris entre 75 et 100 M€. Le Paris SG est déjà dans les starting-blocks, fort des relations privilégiées entre son directeur sportif Leonardo et le représentant du buteur Mino Raiola.

Toujours est-il que d'autres concurrents sont en lice. Chelsea, de son côté, a ainsi essayé de le recruter cet été, mais face à l'intransigeance du BVB, les Blues ont finalement opté pour Romelu Lukaku (28 ans, ex-Inter) et ne devraient pas revenir à la charge.Le Real Madrid suit également de près ce dossier depuis plusieurs mois, convaincu que le natif de Leeds a un faible pour la Casa Blanca. Manchester United est également au coin du bois. Les Red Devils espèrent que la relation entre Ole Gunnar Solskjaer et l'attaquant (il a été son premier coach dans le monde professionnel du côté de Molde) pourra faire pencher la balance en leur faveur.

L'ombre de Puma

Ancien club du père de Haaland, Manchester City, aussi, a bien l'intention de tenter sa chance. Frustrés par l'échec du dossier Harry Kane (28 ans, Tottenham) cet été, les champions d'Angleterre, qui ont perdu Sergio Agüero (32 ans) cet été, comptent bien accueillir un n° 9 de standing l'été prochain. Pep Guardiola et sa direction ont donc fait du Scandinave leur priorité absolue pour l'été 2022 et avancent tranquillement leurs pions. Le Times nous apprend ainsi qu'un rendez-vous est prévu en janvier entre l'état-major des Citizens et Raiola pour discuter d'un potentiel transfert lors du mercato estival.

Le très sérieux quotidien britannique précise que Puma pourrait avoir son mot à dire dans ce dossier. L'équipementier allemand est en pourparlers avancés pour récupérer le phénomène à l'issue de son bail actuel avec Nike, en 2022. Or, la marque au félin est en parallèle liée avec Manchester City jusqu'en juin 2029. De là à y voir un signe de rapprochement supplémentaire entre les parties concernées, il n'y a qu'un pas. Le rendez-vous est en tout cas bel et bien pris pour janvier. À vos agendas, ça risque de faire jaser !