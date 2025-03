Ligue 1 : la défaite de l’OM relance totalement la course à la deuxième place !

Il y a des réceptions qui font plus peur que celle du RC Lens au Vélodrome ce samedi. Battus lors des quatre derniers matches en Ligue 1, les Sang et Or se rendaient à Marseille avec un niveau de confiance au plus bas et une flopée d’absences. Pour autant, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Roberto De Zerbi. Loin d’avoir réalisé un mauvais match face à des Lensois repliés et très disciplinés tactiquement, l’OM s’est cassé les dents en affichant un manque d’inspiration cruel offensivement. Après une première période assez encourageante des Olympiens, ces derniers ont ronronné en seconde période. Ne tirant qu’une fois au but avant la 80e minute de jeu, les Marseillais ont été écœurés par un Mathew Ryan XXL avant d’être crucifiés en fin de rencontre sur un but de Neil El Aynaoui dans le temps additionnel.

La suite après cette publicité

Un terrible coup de massue pour des Marseillais qui avaient déjà montré quelques lacunes offensives la semaine passée lors du succès face au FC Nantes, rendu possible après des erreurs défensives des Canaris. Une défaite qui est assez dure à décrypter tant les Phocéens n’ont pas semblé en danger pendant la majorité de la rencontre avant de se faire crucifier en fin de rencontre. En fin de match, Valentin Rongier a expliqué que la rencontre terne de son équipe dans les derniers mètres adverses les a exposés à un dénouement si difficile à avaler : «c’était le danger ce soir, de trop contrôler le match et ne pas rester vigilant sur les pertes de balle. C’est ce qui s’est passé, on n’a pas su garder la concentration jusqu’au bout du temps additionnel. On aurait pu marquer, on a eu les occasions. L’adversaire voulait nous contrer, c’était clair dès le début du match, c’était leur plan de jeu. C’est dommage.»

L’OM ne s’affole pas et se mobilise pour le Classique

Sûrement fautif en ayant décidé de laisser Mason Greenwood sur le banc au début de rencontre, De Zerbi ne s’est pas caché au micro de DAZN à l’issue de la rencontre. Pour autant, le coach olympien a évoqué la fatigue de ses joueurs pour expliquer cette défaite. Une justification assez troublante car Marseille ne joue qu’un match par semaine cette saison : «on n’a pas joué le meilleur de nos matchs. On a eu la possibilité de marquer, on ne l’a pas fait. On a concédé un but en contre-attaque. Je suis déçu du résultat mais je pense qu’on a fait assez pour gagner ce match. Il manque un but. Peut-être que ce n’est pas notre meilleur moment en termes de condition physique. On a eu des occasions, si Neal avait marqué on aurait gagné. J’ai dit aux joueurs de rester groupés. Il faut qu’on reste en dehors de l’idée de défaite. La défaite est difficile, on ne méritait pas de perdre.»

La suite après cette publicité

Pour autant, l’ancien coach de Brighton n’abdique pas et continue de croire à la deuxième place de Marseille en fin de saison. Alors que Nice pourrait revenir à hauteur ce dimanche en cas de victoire contre Lyon, les coéquipiers d’Amine Gouiri risquent encore de laisser filer des points la semaine prochaine lors de leur déplacement à Paris pour un Classique qui s’annonce brûlant : «dimanche prochain, on a un match important à Paris. La saison n’est pas finie, il reste neuf matchs. C’est encore possible d’atteindre les objectifs.» Même son de cloche du côté de Pierre-Emile Hojbjerg, l’un des cadres olympiens : «il nous manquait un peu de qualité dans la dernière passe ou le dernier tir. Fallait tuer le match. C’est très énervant. C’est difficile de parler ce soir. C’est inadmissible de perdre devant nos supporters. Il faut continuer de travailler pour atteindre nos objectifs.» La course à la deuxième place est plus que jamais relancée en Ligue 1 !