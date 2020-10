PSG : Arnaud Kalimuendo se rapproche de Lens

Un début en Ligue 1 contre Lens et puis s'en va ? C'est en tout cas ce qui semble attendre Arnaud Kalimuendo. Le titi parisien est depuis quelques semaines dans des rumeurs l'emmenant loin de Paris. S'il devrait être prolongé dans son club formateur, des clubs comme Pescara, Brest ou Lens se sont positionnés pour le récupérer le temps d'une saison en prêt.

Et ce serait le club nordiste qui serait proche de remporter la bataille. Selon les informations de Téléfoot, l'attaquant de 18 ans se rapproche de plus en plus de Bollaert. Un renfort supplémentaire pour l'équipe surprise du début de saison de Ligue 1 qui trône provisoirement à la 2e place au classement. Son arrivée devrait être bouclée ce lundi, alors que les Lensois viennent juste de perdre Ignatius Ganago sur blessure contre St-Étienne.