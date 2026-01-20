Liverpool : Mohamed Salah présent face à l’OM ?

Ce mercredi, Liverpool va tenter de retrouver une place dans le top 8 de la Ligue des Champions à l’occasion de son déplacement à Marseille. De retour de la CAN 2025, Mohamed Salah sera-t-il présent sur la pelouse du Vélodrome ? Interrogé à ce sujet, Arne Slot n’a pas voulu confirmer que l’Égyptien allait jouer, mais le Batave a lâché un indice qui en dit long.

«Le retour de Mo est utile, car en son absence, nous avons créé des occasions sans toujours les convertir. J’ai vu aujourd’hui qu’il avait marqué 45 buts en Ligue des Champions. C’est donc bien qu’il soit de retour s’il peut atteindre à nouveau ce niveau. C’est ce qu’il pourra montrer demain. (…) Un nouveau départ (pour Salah) ? Je viens de répondre à cette question. À un moment donné, j’ai décidé de ne pas faire jouer Mo et à un autre, j’ai décidé de ne pas l’emmener au match, mais tous les autres, je l’ai fait jouer, cela n’a jamais été un problème pour moi. La première fois qu’il peut à nouveau faire partie de l’équipe, il en fait partie. Voyons donc la composition de l’équipe demain si vous pensez toujours qu’il y a un problème», a-t-il confié en conférence de presse.