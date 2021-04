Bundesliga : le Bayer Leverkusen facile contre Cologne

Alors que la 29e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi, le Bayer Leverkusen pouvait entretenir un léger espoir de Ligue des Champions en profitant des faux pas de l'Eintracht Francfort (4-0 contre le Borussia Mönchengladbach) et du VfL Wolfsbourg (3-2 contre le Bayern Munich). Opposé au premier relégable, le FC Cologne, l'équipe d'Hannes Wolf a fait le travail.

Rapidement en tête grâce à Leon Bailey bien servi par Moussa Diaby (5e), le Bayer Leverkusen a pris le dessus dans ce match dés le début. On retrouvait les deux hommes au retour des vestiaires mais c'était cette fois le Français qui se muait en buteur (51e). Finalement, Leon Bailey inscrivait un deuxième but en fin de rencontre (76e). Avec cette victoire 3-0, Leverkusen monte à la 5e place et se retrouve à 6 longueurs de Francfort et à 7 points de Wolfsbourg alors qu'il ne reste plus que 5 journées. De son côté, Cologne est toujours 17e avec 3 points de retard sur le Hertha Berlin qui est barragiste.

Le classement de la Bundesliga