Le Real Madrid vend les anciens bolides de ses joueurs

À chaque début de saison, BMW, partenaire du Real Madrid, offre de nouveaux véhicules aux joueurs du club. Cette année, Thibaut Courtois a ainsi reçu une BMW XM neuve, d’une valeur de 179 900 euros, identique à celle de la saison passée. Cependant, les anciennes voitures des joueurs ne sont pas jetées, bien au contraire. Marca rapporte que le Real Madrid a décidé de les mettre en vente, offrant ainsi des opportunités intéressantes pour ceux qui cherchent à acquérir des bolides de luxe à prix réduits. Par exemple, la BMW i4 eDrive d’Aurélien Tchouaméni est proposée à 51 900 euros, soit près de 30 000 euros de moins que son prix initial.

Les voitures des stars les plus en vue du Real sont, quant à elles, plus chères. La BMW i7 de Vinicius Jr. est ainsi disponible pour 98 000 euros, malgré un faible kilométrage de seulement 12 500 kilomètres. Les BMW XM de Thibaut Courtois et Rodrygo sont à vendre respectivement pour 129 000 et 125 000 euros, tandis que celle de Jude Bellingham est aussi proposée à 125 000 euros.