L'opération Bryan Gil se complique pour l'OM

Cette fois l'OM peut enclencher. Après le feu vert de la DNCG, pas mal de noms ont été évoqués pour venir renforcer les rangs marseillais dans cette saison à venir. Le poste de défenseur central apparaît comme prioritaire tant les prétendants défilent. Un transfert définitif de William Saliba est la piste privilégiée comme nous le révélions mais le Gunner coûte cher. Il n'est donc plus le seul à être courtisé. On a parlé ces dernières heures des cas Riechedly Bazoer (Vitesse Arnheim) avec qui un accord aurait même déjà été trouvé, mais aussi de Facundo Medina (Lens). Au poste d'ailier, c'est Justin Kluivert qui est apparu en premier lieu. Il y a également le nom de Bryan Gil que L'Equipe du soir a dévoilé en début de semaine. Longoria se serait renseigné auprès de Tottenham pour un prêt d'un an.

Disons-le clairement, il sera compliqué de faire venir le jeune ailier espagnol, en situation d'échec chez les Spurs où il est sous contrat jusqu'en 2026. Son salaire est élevé en plus d'avoir été l'objet d'un transfert à 25 M€ il y a un an. Le club anglais était allé le chercher du côté de Séville. En janvier, il fut prêté à Valence où il a soufflé le chaud et le froid. Ça lui a tout de même permis de rejouer plus régulièrement. Et de se signaler auprès d'autres clubs car d'après le Daily Mail, la Sampdoria s'est elle aussi renseignée. Avec la Ligue des Champions, l'OM dispose de meilleurs arguments seulement le média anglais fait part de l'intérêt supérieur du club italien à son concurrent français pour l'international espagnol (4 sélections). C'est également sans compter sur la préférence de Tottenham à vouloir vendre son joueur...