Barça : Lamine Yamal prévient l’Atlético de Madrid

Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone 4-1 Villarreal

Grâce à un très grand Lamine Yamal contre Villarreal, auteur d’un triplé, le FC Barcelone s’est offert les Sous-marins jaunes pour le compte de la 26e journée de Liga (4-1), ce samedi après-midi. À l’issue de la rencontre, le joueur de 18 ans a été questionné sur la demi-finale retour de Coupe du Roi à venir contre l’Atlético de Madrid, mardi soir

Pour rappel, le club blaugrana avait été lourdement balayé par les joueurs de Diego Simeone (4-0). Mais pour Lamine Yamal, le Barça peut renverser la vapeur. « Contre l’Atlético, tout est possible, nous allons tout donner… Le retour est possible, a-t-il assuré au micro du média du Barça avant de s’adresser directement face-caméra. Salut les Culés, rendez-vous mardi contre l’Atlético Madrid. Ce sera une soirée magique. »

