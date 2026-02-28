Triplé, records et ovation : le récital de Lamine Yamal contre Villarreal

Le FC Barcelone a passé un bel après-midi contre Villarreal, ce samedi en Liga. Vainqueurs à domicile (3-1), les hommes de Hansi Flick ont conforté leur avance en tête du championnat d’Espagne, en prenant provisoirement quatre unités de plus sur le Real Madrid. Une avance notamment due à un joueur, au-dessus de tous : Lamine Yamal. Auteur d’une performance majuscule, le jeune ailier blaugrana a une nouvelle fois porté l’attaque catalane. En 73 minutes disputées, l’Espagnol a touché 70 ballons et s’est montré intenable dans son couloir droit.

Opposé au latéral gauche Sergi Cardona, Yamal a multiplié les accélérations et les dribbles, martyrisant la défense du Sous-marin jaune. Insaisissable, il a incarné la principale arme offensive barcelonaise tout au long de la rencontre. Mais au-delà de son influence dans le jeu, le phénomène barcelonais s’est surtout illustré par son efficacité. Le prodige a inscrit ses 11e (28e), 12e (37e) et 13e (69e) buts de la saison en championnat en seulement 22 apparitions. Sa deuxième réalisation, après un festival sur le côté face à trois joueurs de Villarreal, en a même choqué plus d’un, dont sa propre mère présente. Un premier triplé donc sous le maillot catalan pour celui qui, à 18 ans et 230 jours, continue d’empiler les records.

Yamal fait chavirer le Camp Nou

Déjà impliqué sur 101 buts avec le Barça toutes compétitions confondues, il est également devenu le deuxième joueur de moins de 18 ans le plus prolifique de l’histoire du championnat espagnol avec 27 réalisations, derrière Raúl (28). Sa démonstration n’a évidemment pas laissé le public indifférent. Lorsque l’ailier catalan a quitté la pelouse pour céder sa place à Roony Bardghji, les 44 000 spectateurs du Camp Nou lui ont réservé une ovation nourrie, saluant une prestation déjà entrée dans les mémoires.

Après la rencontre, le numéro 10 ibérique s’est réjoui de la performance de ses coéquipiers et de sa prestation. « Je suis très content de la victoire de l’équipe, c’était un très bon adversaire, et je suis heureux d’avoir marqué trois buts. Mon deuxième but ? J’ai attendu qu’ils viennent vers moi pour les dribbler et marquer… Les gens voulaient que je marque 100 buts à 16 ans. J’aimerais bien moi aussi, a-t-il indiqué auprès de Movistar+ avant d’être relancé à ce sujet sur le média du club blaugrana. J’essaie de profiter de jouer dans ce club, dans ce stade. Quand j’ai des matchs comme ça, ça me fait plaisir. Quand j’ai été remplacé, je regardais ma mère… C’est le club de ma vie et je suis très heureux. » Nul doute que les supporters du FC Barcelone soient contents également d’avoir un tel joueur dans leur équipe.