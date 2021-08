Amical : Heung-min Son offre la victoire à Tottenham contre Arsenal

Un North London Derby avant l'heure. Après la défaite d'Arsenal à l'Emirates Stadium face à Chelsea (1-2) puis le nul entre les Blues et Tottenham mercredi (2-2), Spurs et Gunners s'affrontaient ce dimanche dans le cadre du mini tournoi amical entre Londoniens intitulé The Mind Series. Les locaux ont pris le meilleur sur les visiteurs au Tottenham Hotspur Stadium (1-0) pour ce qui constituait le dernier match de préparation de ces rivaux avant le début officiel de leur saison 2021-2022. Au terme d'une première période décevante, où Leno a sorti le grand jeu à bout portant pour empêcher Son de marquer et où Lacazette a vu sa tentative à l'entrée de la surface échouer sur le poteau, aucune des deux formations n'est parvenue à trouver la faille.

Dans le second acte, Mikel Arteta s'est pris le bec avec Hojbjerg en raison d'un tacle trop appuyé du Danois. Sinon, Arsenal et Tottenham ont eu leurs temps forts et les possibilités d'inscrire le premier but. Alli a lui aussi échoué sur le poteau peu avant l'heure de jeu. Si Arsenal a globalement maîtrisé, de manière stérile, les débats, c'est Son qui a permis aux siens de l'emporter en ajustant un Leno abandonné par sa défense (78e). Tottenham débutera sa saison dimanche prochain, face au champion en titre Manchester City. De son côté, Arsenal accueillera le promu Brentford vendredi pour ouvrir le nouvel exercice en Premier League. Les deux rivaux du nord de Londres se retrouveront à l'Emirates dès le 26 septembre prochain en championnat (J6) pour en découdre, de manière officielle cette-fois.

La composition de départ de Tottenham avec la première de Lloris

Le XI d'Arsenal