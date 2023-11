JT Foot Mercato : Chelsea va encore dynamiter le mercato

Chelsea vise du lourd

10e de Premier League, les Blues sont à 11 points du podium. Mauricio Pochettino et ses hommes ont du mal à lancer leur saison malgré les nombreuses recrues. Les Blues ont déjà dépensé plus d’un milliard d’euros au cours des trois dernières fenêtres de transfert, après que le propriétaire Todd Boehly ait pris les rênes du club londonien l’été dernier. Visiblement, Chelsea ne compte pas s’arrêter sur le recrutement. Et il y a déjà des objectifs pour le prochain mercato d’hiver puisqu’un attaquant axial serait une priorité, alors que les noms de Lautaro Martinez, Benjamin Sesko du RB Leipzig, Evan Ferguson de Brighton et Victor Boniface du Bayer Leverkusen aient déjà été associés aux Blues. Un autre nom revient beaucoup dans les rumeurs, c’est celui de Victor Osimhen. Le Nigérian ne cesse d’alimenter le mercato avec sa forte valeur marchande. En froid avec la direction du Napoli, l’attaquant chercherait une porte de sortie.

Leipzig fait le forcing avec Xavi Simons

Pour continuer à progresser, Xavi Simons a été envoyé en prêt l’an dernier au PSV Eindhoven et il a été envoyé en prêt une année à Leipzig cette saison. Simons continue d’impressionner tout le monde. Il en est actuellement à 6 buts et 8 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi ravir le PSG qui attend son retour l’été prochain. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là. En Allemagne, Bild explique que Leipzig veut garder le joueur à tout prix.Le média allemand explique que l’idée n’est pas d’essayer de le transférer puisque Paris s’y opposera très certainement. Mais le plan de Leipzig est de garder l’ancien du Barça en prêt une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Une option qui paraît "probable" et qui devrait convenir à toutes les parties. Le club allemand y croit. Mais cela dépendra du joueur et du PSG, où le contrat de Simons s’achève en juin 2027. Récemment, Le Parisien expliquait que les Franciliens n’avaient pas encore tranché à son sujet et que son cas serait lié au départ de KM7. Mais le plan proposé par Leipzig n’est pas inintéressant. La suite au prochain épisode…

C’est officiel, Alexandre Song raccroche les crampons après une longue carrière de 19 ans. Le milieu de terrain, désormais âgé de 36 ans, a annoncé avoir mis fin à sa carrière de joueur professionnel. International camerounais à 49 reprises entre 2008 et 2014, il a également porté les maillots de Bastia, Arsenal, Charlton, le FC Barcelone, West Ham, Rubin Kazan et Sion. Son dernier club aura été Arta Solar7 à Djibouti, où il évoluait depuis plus d’un an. «C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher les crampons…», a t-il indiqué sur son compte Instagram. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Ce mercredi, l’Union Berlin et Urs Fischer ont décidé de mettre fin «d’un commun accord*» à leur collaboration. Le technicien allemand paye notamment les frais des derniers mauvais résultats de son équipe, quatrième de son groupe en Ligue des champions et actuellement lanterne rouge de Bundesliga avec seulement 6 points récoltés en 11 journées. Après avoir décroché une montée dans l’élite en 2018 avant de qualifier les «Hommes de Fer» pour la première fois de leur histoire en C1 à l’issue de l’exercice précédent, le coach suisse sort par la petite porte.