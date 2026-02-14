OM - Strasbourg : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille reçoit sur sa pelouse Strasbourg ce samedi à 17h dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille s’organise en 4-2-3-1 avec Rulli aux cages. En défense on retrouve, Weah, Aguerd, Pavard et Emerson. Højbjerg et Timber sont au milieu de terrain. Greenwood, Gouiri et Nadir vont animer l’attaque marseillaise avec Aubameyang en pointe.

Les Strasbourgeois vont évoluer également en 4-2-3-1 avec Penders dans les buts. Doué, Høgsberg, Omobamidele et Chilwell sont en défense. El Mourabet et Barco forment l’entrejeu strasbourgeois. Moreira, Enciso et Godo vnt évoluer en attaque aux côtés de Panichelli.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Højbjerg (cap), Timber - Greenwood, Gouiri, Nadir - Aubameyang

Strasbourg : Penders - Doué (cap), Høgsberg, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - D. Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.