Quand Zlatan Ibrahimovic chambre Salvatore Sirigu !

Ce samedi, lors de la rencontre entre l’AC Milan et le Torino, Zlatan faisait son grand retour sur les pelouses de Serie A après sa longue absence de quasiment deux mois. L’occasion pour lui de retrouver ses coéquipiers du Milan et surtout son ancien coéquipier du côté du Torino : Salvatore Sirugu.

Les deux joueurs qui ont évolué ensemble sous le maillot du PSG se sont retrouvés pour cette rencontre. Le géant Suédois s’est permis de chambrer le gardien italien, une séquence captée par DAZN. « Je rentre et je te marque un but. Grâce à moi, tu as beaucoup gagné quand même. » a lancé l’homme au 10 buts en 6 matches de Serie A cette saison. Un phrase qui a beaucoup fait rire Sirigu qui n’a pas manqué de répondre à l’attaquant de 39 ans. « Grâce à moi aussi, tu as gagné » a répondu le gardien italien. Si Zlatan n’a pas tenu sa promesse de marquer un but à son ancien coéquipier, l’AC Milan s’est bien imposé 2-0 dans ce match.