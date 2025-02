Patrick Dorgu s’engage à Manchester United

C’est désormais officiel. Manchester United a annoncé l’arrivée de Patrick Dorgu, défenseur danois de 20 ans en provenance de Lecce. Arrivé pour un peu plus de 30 millions d’euros, le latéral gauche renforce les Red Devils à la suite des absences prolongées de Luke Shaw et Tyrell Malacia. Il s’est engagé pour quatre ans et demi, plus une année supplémentaire en option, avec la formation de Ruben Amorim.

«Manchester United a le plaisir de confirmer que Patrick Dorgu a rejoint le club, sous réserve de visa et d’enregistrement. L’international danois a signé un contrat jusqu’en juin 2030, avec une option d’une année supplémentaire», précise MU. La saison dernière, il a fait ses débuts professionnels contre la Lazio et a depuis accumulé 34 apparitions, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Des performances qui lui ont valu une première sélection en équipe nationale du Danemark.