Youssouf Fofana, l’indispensable taulier de l’AC Milan

Youssouf Fofana est on fire ! Alors que l’AC Milan a officialisé le départ de Paulo Fonseca après sept petits mois passés sur le banc des Rossoneri, les pensionnaires de San Siro - en passe de nommer Sérgio Conceição comme nous vous le révélions ces dernières heures - peuvent surtout se réjouir de l’impressionnante prise de pouvoir de leur nouveau milieu de terrain. Arrivé en août dernier en provenance de l’AS Monaco, l’international français (25 sélections, 3 buts) a en effet changé de dimension en seulement quelques mois. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu milanais, le natif de Paris s’impose, aujourd’hui, comme le véritable métronome de l’actuel 8e de Serie A.

Autoritaire dans le duel, omniprésent à la récupération et plaque tournante des Rossoneri, Fofana impressionne. «Il est l’élément le plus indispensable de cette équipe milanaise pour Fonseca. Le Français est le joueur plus utilisé de l’effectif parmi les joueurs de champ avec 1381 (1876 désormais, ndlr) minutes, partagées entre le championnat et la Ligue des Champions. Un bourreau de travail aux poumons de fer qui a pris en quelques mois seulement les rênes du milieu de terrain des Rossoneri, garantissant l’équilibre, les prouesses physiques, la course, mais aussi la qualité», soulignait à ce titre La Gazzetta dello Sport.

Fofana, le facteur X des Rossoneri

Dimanche dernier, à l’occasion de la 18e journée de Serie A, le droitier d’1m85 s’est d’ailleurs une nouvelle fois illustré lors du nul concédé face à l’AS Roma (1-1). Après une superbe remontée de balle, le numéro 29 milanais décalait Morata sur le côté gauche avant d’être retrouvé et d’offrir un caviar à Reijnders, auteur de l’ouverture du score (16e). Une nouvelle offrande pour l’ancien Monégasque, désormais à la tête de 6 passes décisives et 1 but en 23 rencontres toutes compétitions confondues. Joueur le plus efficient de son équipe à la récupération et fort d’un pourcentage de passes réussies impressionnant en Serie A, Fofana s’éclate et régale ses coéquipiers.

«Fofana est un joueur très important. C’est un joueur avec qui je m’entends très bien. Il sait que quand j’ai de l’espace, je fais cet appel. Le ballon était parfait, il fallait juste bien le contrôler et tirer vite parce que le gardien arrivait», soulignait d’ailleurs dernièrement Rafael Leão, auteur de 6 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. «Dans la structure du jeu, Youssouf Fofana est le joueur le plus important. C’est le moteur de l’équipe», ajoutait de son côté Paulo Fonseca, finalement remercié par sa direction. Sur un petit nuage et plus que jamais candidat pour un retour en sélection en mars prochain, Youssouf Fofana va désormais tenter de poursuivre sur sa lancée. Une chose est sûre, avec un tel talent, Sérgio Conceição peut lui d’ores et déjà se frotter les mains.