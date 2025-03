La condition fixée par Lucas Chevalier pour signer au PSG !

Ce samedi, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le LOSC (21h05) pour un choc au sommet. Un duel entre le leader incontesté du championnat de France et le quatrième de l’élite. Une affiche aux saveurs d’Europe d’ores et déjà très attendue par l’ensemble des observateurs. A cette occasion, les amoureux du ballon rond pourront d’ailleurs également observer un match dans le match avec une opposition entre Gianluigi Donnarumma, gardien actuel des Rouge et Bleu, et Lucas Chevalier, dernier rempart des Nordistes toujours autant convoité par le club de la capitale.

Concernant ce dossier, Le Parisien rappelle, en effet, que les hautes sphères franciliennes restent plus que jamais intéressées par la venue du gardien français de 23 ans. Dans cette optique, le média précise que les dirigeants parisiens - persuadés qu’il possède le mental et la bonne gestion émotionnelle pour s’imposer à Paris - ont déjà amorcé des discussions avec l’entourage du dernier rempart lillois. Avec Luis Campos en atout de poids (le conseiller sportif portugais avait été à l’origine du premier contrat professionnel de Chevalier à Lille et a su conserver une relation privilégiée avec lui), le PSG compte bien devancer la concurrence.

Chevalier veut être numéro 1 !

Ciblé par plusieurs grosses équipes européennes - notamment l’AC Milan qui pense à se séparer de Mike Maignan - Lucas Chevalier a, de son côté, quelques exigences. En effet, Le Parisien indique, ce samedi, que le droitier d’1m89 ne rejoindra Paris qu’à la condition d’être seul numéro 1. Ce qui suppose donc un départ de Gianluigi Donnarumma. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le capitaine de la Nazionale continue de faire parler quant à son avenir. Régulièrement envoyé vers la sortie, le numéro 99 des Rouge et Bleu continue, malgré tout, de discuter d’une éventuelle prolongation dans la capitale française. Dernièrement, son agent, Enzo Raiola, rappelait toutefois que son protégé n’aura «aucun problème à trouver des clubs intéressés» en cas de mise sur le marché cet été, ajoutant que l’objectif restait de poursuivre l’aventure à Paris.

«Donnarumma est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, ce qui est tout à fait naturel. Les contacts pour le renouvellement ont déjà été initiés l’été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l’UEFA, le club fait volte-face d’un point de vue financier, passant d’un budget total de plus de 500 millions d’euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence». Convoité par l’Inter Milan, le natif de Castellammare di Stabia sera-t-il amené à quitter la Ville Lumière ? Réponse dans les prochaines semaines mais Lucas Chevalier, lui, se tient déjà prêt…