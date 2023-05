Affaire Vinicius : la solution de Samuel Eto’o pour mettre fin au racisme dans le football

Vinicius Junior a été une nouvelle fois victime de racisme lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid dimanche. Un incident qui n’est pas inédit en Liga. Loin de là. En 2006 déjà, un grand joueur du championnat espagnol avait été la cible d’insultes racistes : Samuel Eto’o. L’attaquant camerounais du FC Barcelone avait subi des cris racistes lors d’un match face à Santander.

La suite après cette publicité

Des années plus tard, celui qui est maintenant président de la fédération camerounaise de football avait pris la parole à ce sujet. Dans une interview accordée à Canal + à l’époque, l’ancien avant-centre n’avait pas fait de langue de bois. « Si les joueurs de couleur se lèvent un jour et disent 'On ne jouera pas aujourd’hui’, alors beaucoup de gens perdront de l’argent. Et quand vous touchez le portefeuille de quelqu’un, je peux vous assurer qu’ils trouveront des solutions ».

À lire

Liga : la réponse cinglante de Javier Tebas à Vinicius