Thierry Henry déclare sa flamme au RC Lens

La suite après cette publicité

Alors que l’Olympico entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium n’avait pas encore commencé, Thierry Henry a souhaité mettre à l’honneur un autre club de Ligue 1 qui réussit jusqu’à présent une saison incroyable lors de cet exercice 2022-2023. Et il s’agit sans surprise du RC Lens. L’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone, pour ne citer qu’eux, a eu des mots forts pour le club nordiste, qu’il estime tout particulièrement. «Oui, je vais dire ça. Je vais me mouiller. Déjà, énormément de respect pour ce qu’ils ont fait au niveau du recrutement. Ils ont été chercher des joueurs qui pouvaient rentrer tout de suite dans leur système. La star de cette équipe, c’est simplement l’équipe. C’est contagieux quand tu vois une équipe aller vers l’avant, se battre ensemble, peu importe le onze de départ. Cette équipe est vraiment difficile à manœuvrer», a notamment confié la légende des Bleus.

Thierry Henry a ensuite tenu à mettre en avant la qualité du jeu proposé par le RC Lens. «C’est vrai que quand tu regardes Lens, tu vois quand même un bon match. Après, il y avait Monaco derrière que j’aimais bien voir, une équipe un peu plus équilibrée», a poursuivi le consultant avant de conclure sur la qualité du recrutement fait par le club nordiste et sa cellule spécialisée : «c’est sympa quand tu vois Lens jouer. N’oublions pas le recrutement. Je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais ils ont été bons dans le recrutement». Une déclaration qui devrait faire plaisir au club et a tous ses supporters.

À lire

Valentin Rongier adresse un message fort à Lens