FC Barcelone : la menace Robert Lewandowski plane sur le PSG

Il était l’une des grandes déceptions du FC Barcelone. Avec seulement 9 buts et 5 offrandes en 21 matches (il avait bien débuté avec 6 buts et 4 offrandes lors des deux premiers mois) sur la première partie de saison, traversant notamment une période de deux mois sans marquer, Robert Lewandowski symbolisait les maux offensifs de son équipe. Malgré tout, le Polonais est resté un incontournable pour Xavi malgré les critiques. S’il est souvent annoncé sur le départ pour son gros salaire, Robert Lewandowski a du mal à convaincre pour un apport dans le jeu trop limité pour un joueur de son niveau. Et quand les buts ne viennent pas, il arrive plus facilement sur le banc des accusés. Pourtant en 2024, la donne s’inverse pour Robert Lewandowski, qui retrouve peu à peu des couleurs.

Déjà en janvier, Xavi remarquait un réveil de son joueur après un but en Coupe du Roi contre Barbastro (3-2) et des pions contre Osasuna (2-1) et le Real Madrid (1-4) en Supercoupe d’Espagne. «Au cours des quatre derniers matches, il a marqué trois buts. C’est peut-être parce qu’on a l’impression qu’il n’est pas bon dans le contrôle ou la dernière passe. Il continuera à être important, c’est un leader naturel. Il y a de la place pour l’amélioration et le vestiaire est très uni. Je n’ai jamais vu une telle qualité humaine. Nous devons être plus concentrés dans les premières minutes et nous cherchons des solutions pour faire une bonne saison», lâchait ainsi le coach des Blaugranas conscient que Robert Lewandowski pouvait se ressaisir. Auteur de 11 buts et 4 offrandes lors des 19 derniers matches, Robert Lewandowski a timidement amélioré ses statistiques, mais se montre surtout davantage présent dans les moments qui comptent.

Décisif dans les grands matches

Permettant au FC Barcelone de remonter à la deuxième place en Liga, celui qui comptabilise 13 buts n’est qu’à trois pions des meilleurs buteurs du championnat que sont Jude Bellingham, Artem Dovbyk et Ante Budimir. Deuxième meilleur passeur (une de moins que Alex Baena) avec huit offrandes, Robert Lewandowski est le joueur le plus décisif de Liga avec Artem Dovbyk grâce à ses 21 contributions. Toujours dans le coup, il a notamment crevé l’écran le 17 mars dernier contre l’Atlético de Madrid (3-0) en marquant un but et en délivrant deux offrandes. «Cela a été l’une des meilleures rencontres de la saison. Nous avons très bien joué et marqué trois buts, c’est très bien» affichait-il satisfait à l’issue de cette partie. Une démonstration qui confirmait un contenu déjà de meilleure qualité contre Naples aussi bien pour le FC Barcelone que pour Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski qui a plutôt déçu en Ligue des Champions depuis la saison dernière s’est fait pardonner contre les Partenopei. Buteur à l’aller (1-1), mais aussi au retour (3-1), il a montré la voie au Barça pour parvenir à retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2019/2020. Outre cela, il a aussi aidé la Pologne à se qualifier pour l’Euro 2024 et va participer à sa sixième compétition avec les Biało-czerwoni. Retrouvant ainsi le Paris Saint-Germain, un club qu’il a notamment battu en finale de la Ligue des Champions 2020 avec le Bayern Munich (1-0), Robert Lewandowski sait qu’il sera attendu au tournant et entend en tout cas continuer à remonter la pente avec les Blaugranas : «ce match contre le PSG ? Il ne s’agit pas seulement de Kylian Mbappé, mais aussi d’autres joueurs comme Ousmane Dembélé. Pour lui, je pense que ce match peut être très émouvant. Je suis sûr que nous jouerons mieux que lors des deux matchs contre Naples en huitièmes, et que nous jouerons les demi-finales.»

