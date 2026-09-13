PSG : Achraf Hakimi sort sur blessure contre Brest

Ce dimanche, la quatrième journée de Ligue 1 se clôture avec la rencontre entre Brest et le PSG. Après un vibrant hommage fait pour Eric Roy au stade Francis-Le Blé, le club de la capitale a rapidement ouvert le score sur un but sublime de Ferran Torres.

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Par la suite, les débats se sont relativement équilibrés. Le premier coup dur de la soirée parisienne a eu lieu à la 39e journée. Touché sur un contact, le latéral marocain a dû céder sa place à Fabian Ruiz. Reste à savoir quelle sera la gravité de la blessure de l’ancien du Real Madrid à quelques encablures de la trêve internationale avec le Maroc.