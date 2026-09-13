Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

PSG : Achraf Hakimi sort sur blessure contre Brest

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Achraf Hakimi @Elhadjiloum
Brest 0-1 PSG

Ce dimanche, la quatrième journée de Ligue 1 se clôture avec la rencontre entre Brest et le PSG. Après un vibrant hommage fait pour Eric Roy au stade Francis-Le Blé, le club de la capitale a rapidement ouvert le score sur un but sublime de Ferran Torres.

La suite après cette publicité

Par la suite, les débats se sont relativement équilibrés. Le premier coup dur de la soirée parisienne a eu lieu à la 39e journée. Touché sur un contact, le latéral marocain a dû céder sa place à Fabian Ruiz. Reste à savoir quelle sera la gravité de la blessure de l’ancien du Real Madrid à quelques encablures de la trêve internationale avec le Maroc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier