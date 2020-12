Romelu Lukaku se voit dans le top 5 mondial des attaquants

Tout sourit à Romelu Lukaku ! Que ce soit en sélection belge ou avec son club, l'Inter Milan, l'avant-centre enchaîne les buts et affiche de belles statistiques (17 buts toutes compétitions confondues). Interrogé par France Football, l'ancien joueur de Manchester United a évalué sa place dans la hiérarchie mondiale des buteurs.

«Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui ! Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais... (Il réfléchit puis recompte le nombre de buts qu'il a récemment inscrits.) Non, non, trop 5, c'est bon. Je n'ai pas envie de donner le classement mais je fais partie de ceux-là. (Il se marre en pointant un à un les doigts de sa main gauche.)»